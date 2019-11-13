Республіканці закликають Трампа не звільняти генерального інспектора розвідки

Впливові республіканці в Сенаті США закликали президента Трампа "не робити помилок" і відмовитися від можливих намірів звільнення генерального інспектора Розвідувального співтовариства США, який дав хід скарзі "викривача".

Про це пише в вівторок американське видання The Hill.

"Два члени сенатського Комітету з питань розвідки від Республіканської партії Джон Корнін та Сьюзан Коллінз попередили президента Трампа, щоби він не звільняв генерального інспектора Розвідувального співтовариства Майкла Аткінсона", - зазначається в повідомленні.

Саме Аткінсон був тим посадовцем, який прийняв скаргу "викривача" після телефонної розмови президентів Трампа й Зеленського. Він також присвоїв цьому документу ранг "для невідкладного розгляду", що вимагало від директора Національної розвідки ознайомитися з ним та поінформувати про наглядові комітети Конгресу.

Сенатори-республіканці виступили на захист Аткінсона після того, як американські ЗМІ повідомили про те, що Трамп обговорював можливість його звільнення. Законодавці заявили, що усунення Аткінсона через його дії буде нерозумним кроком.

Зокрема, сенатор Корнін зауважив, що "це було би контрпродуктивно" з боку президента. Водночас, він зазначив, що чув лише про можливий намір Трампа від ЗМІ, втім не отримав підтвердження від джерел в адміністрації.

Сенаторка Коллінз, зі свого боку, наголосила: "Я, вочевидь, виступаю проти цього. Я дуже поважаю генерального інспектора і думаю, він зробив те, що вважав правильним".

Тим часом, демократи попереджають главу Білого дому, що звільнення ним Аткінсона буде розцінюватися як "зловживання владою" президента.

Зокрема, віцеголова розвідкомітету від демократів сенатор Марк Уорнер підкреслив: "Важко уявити більш наглядне зловживання владою, ніж звільнення з посади генерального інспектора просто тому, що він виконував свою роботу й дотримувався закону, а не приховував звинувачення у вчиненні протиправних дій з боку президента".

Нагадаємо: скарга "викривача" від анонімного представника американської розвідки після телефонної розмови президентів США й України спричинила початок розслідування з імпічменту президента в Палаті представників США.