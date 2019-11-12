Від непродуманих рішень Білого дому виграла Росія – NYT

Українська сага - черговий епізод, у якому у виграші від рішень Білого дому залишається Росія, вважає впливове американське видання.

Про це йдеться в аналітичній статті «Трамп, Україна та імпічмент. Інсайдерська розповідь про те, як ми докотилися до такого», опублікованій у New York Times, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Президент Дональд Трамп не лише намагався затінити роль Росії у виборах 2016 року, а й затримав майже 400 мільйонів доларів військової допомоги Україні, що становить десяту частину українського бюджету на оборону, на її війну з російськими силами», - йдеться в статті.

«Росіяни дуже пораділи би приниженню Зеленського з боку американців», - цитує газета свідчення виконувача обов’язків посла в Україні Вільяма Тейлора перед Конгресом США.

Видання згадує про потужний тиск, що його чинив Білий дім Трампа на «одну з найслабших держав Європи», зауважуючи, що Зеленський «ухилявся від виконання вимог Білого дому протягом місяців».

«Трамп сповідує маргінальну теорію, яка була спростована обґрунтованими доказами: нібито центральну подію в кампанії 2016 року - викрадення приватних листів з комп’ютерів Демократичної партії та їх оприлюднення на шахрайському веб-сайті WikiLeaks – організувала не Росія (що доведено американською розвідкою і слідством), а Україна», - зазначається в матеріалі.

NYT припускає: Якби Трампові вдалося просунути цю теорію, можливо, він зміг би «нівелювати докази того, що росіяни докладали зусиль до його обрання, і зняв би питання щодо його легітимності».

Далі газета нагадує, що через три дні після присяги Володимира Зеленського посол США в Євросоюзі Гордон Сондланд і спецпредставник у справах України Курт Волкер вирушили на зустріч в Овальному кабінеті. Там вони похвалили Президента України як реформатора, котрий заслужив на американську підтримку.

Як свідчить Волкер, президент США зауважив: «Усі вони корумповані, вони всі жахливі люди». При цьому він додав: «Вони намагалися мене зняти».

«Трамп, очевидно, мав на увазі розкриття Україною 2016 року даних про десятки мільйонів доларів таємних платежів для Пола Манафорта, тогочасного керівника його виборчої кампанії, - пояснює газета. - Манафорт був змушений відійти від кампанії й зараз перебуває у в'язниці за злочини, пов’язані з цими виплатами».

«Протягом чотирьох років Росія воює за розширення свого впливу на українській території. Загинуло близько 13 тисяч українців… Тейлор розповідає про свою поїздку на передову... Йому було ніяково, коли український командир, не знаючи, що Білий дім затримує військову допомогу, дякував йому за підтримку України з боку Америки», - резюмує видання.

Фото: The White House