Розмова Трампа і Зеленського: Facebook і YouTube видалятимуть пости з ім'ям викривача
Про це повідомляє The Verge.
"Facebook та YouTube видаляють контент, що називає ім’я передбачуваного анонімного викривача, який спровокував розслідування щодо імпічменту президента (Трампа - ред.)", - йдеться у повідомленні.
У Facebook пояснили, що публікація контенту з ім'ям інформатора порушує правила, спрямовані на протидію "координованих атак" на платформі.
Після цього відеохостинг YouTube також підтвердив, що буде видаляти контент, в якому згадується ім'я ймовірного інформатора в заголовку, опису чи самому відео.
Водночас представник Twitter заявив, що пости з ім'ям інформатора не порушують правил сервісу.
Як повідомлялося, у США назвали ймовірне ім'я співробітника спецслужб, який подав скаргу на телефонну розмову Трампа з Зеленським.
"Ерік Чарамелла, мабуть, є тим так званим інформатором", - йдеться у повідомленні Breitbart.
Ім'я інформатора було виголошено у приватному режимі під час заслуховування свідчень у Палаті представників у справі імпічменту президента США Трампа.
Скарга викривача щодо телефонної розмови президентів Трампа й Зеленського спричинила загострення внутрішньополітичної ситуації в США. Це також дало формальну нагоду розпочати процес імпічменту президента Трампа.
Зі стенограми спілкування президентів, оприлюдненої Білим домом, стало відомо, що президент Трамп наполягав на початку розслідування в Україні проти сина його головного опонента на виборах Джо Байдена.
Депутати від Демократичної партії проводять розслідування з імпічменту президента США Трампа в нижній палаті американського Конгресу. З цією метою законодавці викликають на слухання, зокрема, колишніх і нинішніх чиновників Білого дому та Державного департаменту.