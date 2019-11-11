Розмова Трампа і Зеленського: Facebook і YouTube видалятимуть пости з ім'ям викривача

Соціальна мережа Facebook та відеохостинг YouTube видалятимуть будь-яку інформацію з ім'ям співробітника ЦРУ, який подав скаргу на телефонну розмову президентів США та України Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

Про це повідомляє The Verge.

"Facebook та YouTube видаляють контент, що називає ім’я передбачуваного анонімного викривача, який спровокував розслідування щодо імпічменту президента (Трампа - ред.)", - йдеться у повідомленні.

У Facebook пояснили, що публікація контенту з ім'ям інформатора порушує правила, спрямовані на протидію "координованих атак" на платформі.

Після цього відеохостинг YouTube також підтвердив, що буде видаляти контент, в якому згадується ім'я ймовірного інформатора в заголовку, опису чи самому відео.

Водночас представник Twitter заявив, що пости з ім'ям інформатора не порушують правил сервісу.

Як повідомлялося, у США назвали ймовірне ім'я співробітника спецслужб, який подав скаргу на телефонну розмову Трампа з Зеленським.

"Ерік Чарамелла, мабуть, є тим так званим інформатором", - йдеться у повідомленні Breitbart.

Ім'я інформатора було виголошено у приватному режимі під час заслуховування свідчень у Палаті представників у справі імпічменту президента США Трампа.

Скарга викривача щодо телефонної розмови президентів Трампа й Зеленського спричинила загострення внутрішньополітичної ситуації в США. Це також дало формальну нагоду розпочати процес імпічменту президента Трампа.

Зі стенограми спілкування президентів, оприлюдненої Білим домом, стало відомо, що президент Трамп наполягав на початку розслідування в Україні проти сина його головного опонента на виборах Джо Байдена.

Депутати від Демократичної партії проводять розслідування з імпічменту президента США Трампа в нижній палаті американського Конгресу. З цією метою законодавці викликають на слухання, зокрема, колишніх і нинішніх чиновників Білого дому та Державного департаменту.