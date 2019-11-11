Лише один з десяти європейців знає про Хартію ЄС з фундаментальних прав

Євросоюз занепокоєний необізнаністю великої кількості європейців про положення Хартії ЄС із фундаментальних прав й ініціює спеціальну конференцію під егідою Єврокомісії та Фінського головування ЄС з нагоди 10-ї річниці прийняття хартії.

Про це повідомляється на сайті Європейської комісії.

«Хартія підтримує та захищає головні європейські цінності, вона є головним інструментом для того, щоб забезпечити та захистити фундаментальні права для людей… Між тим Хартія все ще не використовує свій повний потенціал, тому що обізнаність людей про неї залишається низькою. За даними Євробарометру (міжнародний проєкт опитувань громадської думки, що здійснюється під егідою Єврокомісії - ред.), лише 4 із 10 європейців чули про Хартію, і лише 1 з 10 знає, про що йдеться у цьому документі», - зазначається у повідомленні Єврокомісії.

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Як повідомляв Укрінформ, Хартія ЄС з фундаментальних прав введена в дію з 1 грудня 2009 року, разом із набуттям чинності Лісабонською угодою, яка визначила головні принципи функціонування оновленого Європейського Союзу. Документ містить широке коло положень, від констатації права людини на життя та свободу і до уникнення дискримінації стосовно меншин та захисту прав споживачів.