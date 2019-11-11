ЄС запускає нову багатомовну платформу про розвиток цифрової економіки

ЄС запускає нову багатомовну платформу у рамках програми EU4Digital, присвячену підтримці Європейським Союзом розвитку цифрової економіки.

Про це Укрінформу повідомили в Action Global Communications, що здійснює інформаційний супровід EU4Digital.

"Програма EU4Digital запустила свій веб-сайт - www.eufordigital.eu - багатомовну платформу, яка збирає інформацію, новини та ресурси про підтримку Європейського Союзу у розвитку цифрової економіки і суспільства в регіоні Східного партнерства. Гармонізація цифрових ринків є одним з ключових результатів політики ЄС для забезпечення відчутних результатів громадянам у Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Республіці Молдова та Україні. Підтримка ЄС в цій галузі здійснюється через ініціативу EU4Digital, яка об'єднує пріоритетні дії та програми на місцях", - йдеться в повідомленні.

Так, на веб-сайті EU4Digital розповідається про підтримку в шести тематичних сферах ініціативи, кожна з яких має окрему сторінку з відповідною інформацією, новинами, подіями та історіями успіху: правила телекому в сфері телекомунікацій; довіра і безпека; електронна торгівля; інновації в сфері ІКТ; електронна охорона здоров'я; електронні навички:.

Крім цих тематичних сторінок, веб-сайт також фільтрує контент на сторінках країн, збираючи відповідні матеріали, які також доступні на національних мовах, включаючи українську.

Крім інформації про цифрову політику, новин, заходів та історій успіху, на веб-сайті EU4Digital є бібліотека, в яку входять звіти, угоди, програмні документи, наукові публікації, дослідження та інформаційні бюлетені. Матеріали можна шукати по країні, темі і типу публікації.

Як повідомлялося, 22 травня 2019 року Європейський Союз офіційно запустив в Україні нову програму «EU4Digital: підтримка цифрової економіки та суспільства у Східному партнерстві». EU4Digital націлена на розширення переваг Єдиного цифрового ринку Європейського Союзу для України та інших держав Східного партнерства з метою стимулювання економічного зростання, створення робочих місць, покращення життя людей та допомоги бізнесу.