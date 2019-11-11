У Стамбулі знайшли мертвим засновника "Білих шоломів" - ЗМІ

Один з засновників неурядової волонтерської організації "Білі шоломи" Джеймс ле Мезюрьє знайдений мертвим у Стамбулі.

Про це повідомляє Sky News.

"Сусід сказав, що його (ле Мезюрьє – ред.) тіло було знайдено у понеділок біля його будинку в центральному районі Стамбула в Бейоглу", - йдеться у повідомленні.

Поки що достеменно невідомо, як саме помер ле Мезурьє. Деякі місцеві ЗМІ пишуть, що він, можливо, впав з балкона своєї квартири в Стамбулі.

Нещодавно на одному з брифінгів представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що ле Мезюрье є британським шпигуном. Вона запропонувала Лондону прояснити інформацію про нього через те, що той є колишнім офіцером розвідки Британії, а саме MІ-6.

За її словами, ця людина "була помічена у багатьох країнах світу, в тому числі на Балканах і на Близькому Сході".

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Як відомо, Сирійська цивільна оборона, більш відома як Білі шоломи, або Білі каски — неурядова волонтерська організація, яка діє у Сирії на територіях, підконтрольних сирійській опозиції. Створена під час громадянської війни у Сирії, організація налічує понад 3000 волонтерів, які надають допомогу цивільному населенню, постраждалому від наслідків військових дій. Основною діяльністю волонтерів є надання медичної допомоги, рятування людей з-під завалів, боротьба з пожежами, евакуація цивільних з зон активних бойових дій. 2016 року Білі шоломи стали лауреатом премії "За правильний спосіб життя".

Крім рятувальної та медичної роботи, "Білі каски" займаються документуванням того, що відбувається в Сирії, з використанням відеокамер.