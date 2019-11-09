Штати закликали Росію припинити ведення війни в мирних районах Сирії

Державний департамент США гостро відреагував на нові авіаудари сил Асада й Російської Федерації, які призвели до жертв серед мирного населення.

Про це йдеться в офіційній заяві американського відомства, поширеній у п'ятницю, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Сполучені Штати рішуче засуджують авіаудари режиму Асада за підтримки Росії, які продовжують спричиняти численні жертви серед цивільного населення й працівників гуманітарних місій, а також завдавати шкоди лікарням, цивільній інфраструктурі в Ідлібі й у інших районах північно-західної Сирії", - наголосили в зовнішньополітичному відомстві США.

Як підкреслили в Вашингтоні, протягом останніх 48 годин через удари асадівців і росіян були зруйновані школа, пологовий будинок та помешкання цивільних, загинули 12 осіб, поранені майже чотири десятки.

"Убивча бойова машина режиму Асада повбивала та завдала поранень тисячам людей лише на північному заході Сирії, багато з яких це жінки й діти",- зауважили в Держдепі. При цьому підкреслюється, що це вже "задокументована модель" атак проти мирного населення й інфраструктуру російськими та сирійськими силами.

"Сирійський народ достатньо довго страждає від жорстокості режиму Асада. Ми закликаємо Росію та режим Асада знайти рішення цьому конфлікту шляхом мирного процесу за сприяння ООН та припинити ведення війни в мирних районах", - наголосили в американському відомстві.

У Держдепартаменті США також відкрито підтримали роботу слідчої ради ООН з розслідування нападів на медичні установи на північному заході Сирії.

"Військового рішення цьому конфлікту немає. Напади на невинних сирійців повинні негайно припинитися, щоби покінчити з гуманітарною кризою, і щоби просувався політичний процес відповідно до Резолюції 2254 ООН", - підкреслили в зовнішньополітичному відомстві США.