Росія має звільнити усіх українських політв’язнів – США в ОБСЄ

Росії має звільнити усіх українських політичних в'язнів, які залишаються в російських тюрмах.

Про це заявив заступник глави місії США при ОБСЄ Гаррі Кеміан під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні у четвер, 7 листопада, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Ми шкодуємо, що небажання Росії проявити відданість проведенню зустрічі на найвищому рівні лідерів "Нормандського квартету" блокує можливість прогресу в ключових питаннях. Тим часом багато українських політичних в'язнів залишаються в російських тюрмах. Росії вже давно пора звільнити цих ув'язнених та повернути їх у свої домівки та сім'ї", - заявив він.

Американський дипломат також закликав Росію звільнити координатора правозахисної групи "Кримська солідарність" Сервера Мустафаєва", правозахисника Еміра-Усеїна Куку та блогера Нарімана Мемедемінова.

Заступник глави місії США при ОБСЄ додав, що на сході України продовжує тривати гуманітарна катастрофа, причиною якої є Росія.