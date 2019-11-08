Росія має припинити перешкоджати роботі спостерігачів на Донбасі – Україна в ОБСЄ

Росія має віддати наказ своїм збройним формуванням щодо припинення перешкоджання свободі пересування Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на тимчасово окупованій території Донбасу.

На цьому наголосив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ в четвер, 7 листопада, у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Все більше і більше члени російських збройних формувань забороняють у пересуванні СММ, посилаючись на, цитую, "накази командирів". Ці "командири", представлені російською делегацією в цій залі, повинні припинити порушувати мандат СММ та забезпечити вільний та безпечний доступ для Місії", - заявив він.

Український дипломат зазначив, що делегації країн-учасниць під час щотижневих засідань Постійної ради ОБСЄ постійно повторюють цей заклик до Росії, але вона,"на жаль, нас не чує".

"Як наслідок ми маємо те, що російська сторона порушує свої зобов’язання відповідно до Мінських домовленостей, рішень Тристоронньої контактної групи, а також мандату СММ. В цей же час російська делегація продовжує свої спроби із звинувачування України. Це не той шлях, яким ми маємо йти, якщо Росія серйозно ставиться до необхідності припинити розпочатий нею конфлікт", - заявив Цимбалюк.