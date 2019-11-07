“Вояж” депутата Держдуми у Золоте: Україна закликала місію ОБСЄ надати пояснення

Україна засуджує незаконну поїздку депутата Держдуми Росії Олексія Журавльова в район Золотого на окупованій Луганщині та закликає СММ ОБСЄ надати роз’яснення щодо супроводження росіянина представниками Місії.

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ в четвер, 7 листопада, у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми засуджуємо незаконну поїздку члена російського парламенту Журавльова до окупованої Росією Луганської області. Триває перевірка того, чи відвідував він ділянку розведення в Золотому", - заявив він.

Дипломат нагадав, що МЗС України висловило рішучий протест російській стороні та закликало припинити порушувати суверенітет, територіальну цілісність та національне законодавство України.

"Ми закликаємо СММ ОБСЄ надати інформацію щодо цієї поїздки, оскільки спостерігачі Місії в цей час були присутні на місці, про що свідчать відеокадри, опубліковані російською пропагандою", - заявив Цимбалюк.

Як повідомляв Укрінформ, депутат Держдуми РФ, лідер шовіністичної партії "Родина" Олексій Журавльов на початку листопада 2019 року побував на позиціях російських найманців в районі Золотого на тимчасово окупованій території України в Луганській області.

Раніше, 29 жовтня, розпочалося розведення сил та засобів на ділянці розведення в Золотому.