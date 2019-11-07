Меркель вважає, що 2% на оборону — це реально, але не одразу

Канцлер ФРН Ангела Меркель вважає реалістичним досягти 2% витрат на оборону до 2031 року.

Про це вона заявила на пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом після переговорів у Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Що стосується 2-відсоткової цілі до 2031 року, я вважаю, що це реалістична оцінка", - заявила Меркель.

Вона підкреслила, що Німеччина віддана своїм зобов’язанням і рухається у цьому напрямку, визнавши, що поки обсяги витрат не відповідають цілям НАТО.

Плани щодо 2031 року озвучила раніше в той же день міністр оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер. Вона заявила, що ФРН уперше пообіцяла на наступний рік на оборону 50 млрд євро. "Це дуже багато. Багато, але недостатньо, якщо ми маємо досягти цілі 1,5% ВНП до 2024 і 2% - найпізніше до 2031 року", - заявила вона.

Столтенберг у свою чергу привітав таку готовність, нагадавши, що ФРН робить великі внески не лише в грошовому вимірі, а й участю в різних операціях і місіях НАТО.

"Я сподіваюся, що Німеччина дотримуватиметься своїх обіцянок і збільшуватиме витрати, тому що це інвестування в нашу безпеку та попередження конфліктів, збереження миру на континенті", - заявив Столтенберг;

Генсек альянсу підкреслив, що європейські союзники мають підвищувати витрати на оборону "не для того, щоб порадувати НАТО або Сполучені Штати", вони мають інвестувати більше тому, що це в їх власних безпекових інтересах.