Вплив ботів на канадські вибори перебільшений - експерти

Вплив так званих “ботоферм” у соціальних мережах на результати парламентських виборів у Канаді значно перебільшений.

Таку думку висловив професор інформатики Дерек Рутс із Університету Макгіла у Монреалі, який досліджував соціальні мережі під час виборів, повідомляє CBC News .

“Ми не виявили великої кількості ефективних дезінформаційних кампаній та не знайшли свідчень наявності дієвих мереж ботів на жодній із основних платформ”, - сказав Рутс.

За його словами, медіа значно перебільшили вплив дезінформації на результати виборів.

Колегу підтримав Філіп Май, співголова Лабораторії соціальних мереж університету Раєрсона у Торонто, який також аналізував соціальні мережі під час виборчої кампанії. “Страхи зовнішнього та внутрішнього втручання були перебільшеними”, - зауважив Май.

Він додав, що ознаки автоматизованої діяльності мали менше 1% акаунтів у Twitter, досліджених його командою. “Наш попередній аналіз гештегу #cdnpolі засвідчує, що лише близько 1% акаунтів, які використовували його під час виборів, можуть бути віднесені до категорії вірогідних ботів”, - пояснив експерт.

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Як відомо, для запобігання стороннім втручанням у вибори в Канаді створили спеціальну експерту панель, яка відстежувала небезпечні впливи з-за кордону та за потреби мала інформувати про виявлені загрози громадськість, законодавців і спецслужби.

Чергові парламентські вибори відбулись у Канаді 21 жовтня. За їх результатами найбільше мандатів отримала Ліберальна партія чинного прем’єр-міністра Джастіна Трюдо, однак опозиція суттєво посилила свої позиції.