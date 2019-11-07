Вплив ботів на канадські вибори перебільшений - експерти
Таку думку висловив професор інформатики Дерек Рутс із Університету Макгіла у Монреалі, який досліджував соціальні мережі під час виборів, повідомляє CBC News.
“Ми не виявили великої кількості ефективних дезінформаційних кампаній та не знайшли свідчень наявності дієвих мереж ботів на жодній із основних платформ”, - сказав Рутс.
За його словами, медіа значно перебільшили вплив дезінформації на результати виборів.
Колегу підтримав Філіп Май, співголова Лабораторії соціальних мереж університету Раєрсона у Торонто, який також аналізував соціальні мережі під час виборчої кампанії. “Страхи зовнішнього та внутрішнього втручання були перебільшеними”, - зауважив Май.
Він додав, що ознаки автоматизованої діяльності мали менше 1% акаунтів у Twitter, досліджених його командою. “Наш попередній аналіз гештегу #cdnpolі засвідчує, що лише близько 1% акаунтів, які використовували його під час виборів, можуть бути віднесені до категорії вірогідних ботів”, - пояснив експерт.
Як відомо, для запобігання стороннім втручанням у вибори в Канаді створили спеціальну експерту панель, яка відстежувала небезпечні впливи з-за кордону та за потреби мала інформувати про виявлені загрози громадськість, законодавців і спецслужби.
Чергові парламентські вибори відбулись у Канаді 21 жовтня. За їх результатами найбільше мандатів отримала Ліберальна партія чинного прем’єр-міністра Джастіна Трюдо, однак опозиція суттєво посилила свої позиції.