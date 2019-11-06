У Канаді пасажирський літак виїхав за злітну смугу
Укрінформ
Великий пасажирський літак під час посадки виїхав за злітну смугу у аеропорту канадського Калгарі.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці аеропорту Калгарі у Facebook.
“Після безпечної посадки носове колесо літака авіакомпанії “WestJet”, що прилетів з Лос-Кабос (Мексика), вийшло за межі асфальтованого покриття. Інформації про поранених не надходило. Команда аеропорта автобусами доправила пасажирів до терміналу”, - зазначається у повідомленні.
У адміністрації аеропорту додали, що інцидент зумовив закриття однієї з посадкових смуг та призвів до затримок деяких рейсів.
Наразі літак вдалося перемістити й аеропорт відновив повноцінну роботу.