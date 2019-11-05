В Егейському морі врятували туристку, яка провела два дні на надувному човні
Про це повідомляє Ekathimerini.
«Грецька берегова охорона в неділю врятувала 45-річну новозеландську туристку, яка 2 дні плавала в Егейському морі на надувному човні і змогла вижити», - йдеться в повідомленні.
Ця жінка на ім’я Кушіла Стейн, відпочиваючи на вітрильнику біля грецького острова Фолегандрос, сіла на надувний човен близько полудня 1 листопада, щоб поповнити запаси. Через день грецьку владу попередили, що вона зникла безвісти.
Її знайшли на човні в неділю вранці приблизно за 40 морських миль на південний захід від Фолегандроса, недалеко від острова Крит. У пошуковій операції було задіяно сім суден берегової охорони, три приватні катери, літак та вертоліт.
Сама туристка заявила в порту Іракліон, на Криті, що її човен «здуло в море». Перебуваючи у морі, вона їла цукерки і завдяки цьому перетерпіла голод. Місцеві ЗМІ повідомляли, що ця особа - досвідчений матрос з Нової Зеландії.
Фото: ekathimerini.com