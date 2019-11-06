У Туреччині близько 4 мільйонів "офіційних" біженців – Єврокомісія

У Туреччині нині перебуває близько 4 мільйонів лише офіційно зареєстрованих біженців, і це не лише сирійці.

Про це на спільному засіданні трьох комітетів Європарламенту: із закордонних справ, у питаннях громадянських свобод, правосуддя та внутрішніх справ, та з питань розвитку - заявив заступник директора Генерального директорату Єврокомісії з питань гуманітарного співробітництва Міхаел Кехлер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз збільшується кількість іракців, іранців і особливо - пакистанців, хоча зрозуміло, що головною цільовою групою залишаються сирійці, на яких припадає 3,7 мільйона зареєстрованих біженців. Незважаючи на те, що майже всі наші програми (на 6 млрд євро – ред.) вже законтрактовані, від Туреччини ми часто чуємо скарги, що вони не бачать жодного надходження грошей. У цьому зв’язку треба сказати, що ми виконуємо ці проєкти не для того, щоб наповнити турецьке казначейство, а шляхом виконання конкретних програм на користь біженців", - зауважив представник Єврокомісії.

Він наголосив, що Євросоюз доставляє свою допомогу до біженців у Туреччині через міжнародні агенції та неурядові організації, агентства ООН, через спеціалізовані турецькі організації, а також з використанням можливостей Комітету Червоного Хреста та Червоного Півмісяця. Ці гроші доправляються з чітким дотриманням європейського законодавства та фінансового моніторингу, від моменту укладення контракту і до контролю за витратою коштів та доставленням допомоги конкретним біженцям.

Представник Єврокомісії підкреслив, що ці програми не є бюджетною підтримкою на адресу Туреччини, але вони дозволяють компенсувати витрати турецької адміністрації на підтримку сирійських біженців. Це, переважно, стосується організації шкільного навчання та організації центрів надання медичної допомоги.

Читайте також: У Євросоюзі відреагували на погрози Ердогана щодо сирійських біженців

За даними Єврокомісії, зараз більше 1,7 мільйона біженців у Туреччині отримують пряму допомогу від ЄС, включаючи грошові перекази на спеціальні електронні картки, ще близько 500 тисяч дітей біженців відвідують шкільні заклади завдяки допомозі, яку надає Євросоюз.