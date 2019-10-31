Євросоюз виділив додаткові €663 мільйони на допомогу біженцям у Туреччині

Європейська Комісія оголосила про виділення 663 мільйонів євро для гуманітарної допомоги біженцям, які знаходяться на території Туреччини.

Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті Європейської Комісії.

«Завдяки допомозі Євросоюзу близько 1,7 мільйона біженців на території Туреччини зможуть задовольнити базові потреби і більш ніж пів мільйона дітей із сімей біженців зможуть піти до школи. Ці результати говорять самі за себе. Я хотів подякувати нашим гуманітарним партнерам за те, що допомагають зробити нашу підтримку біженцям у Туреччині історією успіху. ЄС буде продовжувати виконувати власні зобов’язання в рамках Заяви ЄС-Туреччина (щодо біженців)», - зазначив Єврокомісар з питань гуманітарної допомоги та кризового менеджменту Крістос Стиліанідіс.

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Як повідомляється, новий транш допомоги у 663 мільйони євро буде спрямований на продовження гуманітарних проєктів у рамках Фонду ЄС для біженців у Туреччині. З них 500 мільйонів євро будуть використані для найбільшої в історії гуманітарної програми «Надзвичайна мережа соціальної безпеки» (Emergency Social Safety Net - ESSN). Решта коштів призначені для продовження проєктів у сфері освіти та охорони здоров’я.

Фонд ЄС для біженців у Туреччині був заснований у 2015 році у відповідь на заклик від Європейської Ради надати суттєві додаткові фонди для підтримки сирійських біженців на території Туреччини. Загальний бюджет цього Фонду склав 6 мільярдів євро, з яких, станом на сьогодні, використано або законтрактовано вже 95 відсотків цього фінансового ресурсу.