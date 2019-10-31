Євросоюз виділив додаткові €663 мільйони на допомогу біженцям у Туреччині
Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті Європейської Комісії.
«Завдяки допомозі Євросоюзу близько 1,7 мільйона біженців на території Туреччини зможуть задовольнити базові потреби і більш ніж пів мільйона дітей із сімей біженців зможуть піти до школи. Ці результати говорять самі за себе. Я хотів подякувати нашим гуманітарним партнерам за те, що допомагають зробити нашу підтримку біженцям у Туреччині історією успіху. ЄС буде продовжувати виконувати власні зобов’язання в рамках Заяви ЄС-Туреччина (щодо біженців)», - зазначив Єврокомісар з питань гуманітарної допомоги та кризового менеджменту Крістос Стиліанідіс.
Як повідомляється, новий транш допомоги у 663 мільйони євро буде спрямований на продовження гуманітарних проєктів у рамках Фонду ЄС для біженців у Туреччині. З них 500 мільйонів євро будуть використані для найбільшої в історії гуманітарної програми «Надзвичайна мережа соціальної безпеки» (Emergency Social Safety Net - ESSN). Решта коштів призначені для продовження проєктів у сфері освіти та охорони здоров’я.
Фонд ЄС для біженців у Туреччині був заснований у 2015 році у відповідь на заклик від Європейської Ради надати суттєві додаткові фонди для підтримки сирійських біженців на території Туреччини. Загальний бюджет цього Фонду склав 6 мільярдів євро, з яких, станом на сьогодні, використано або законтрактовано вже 95 відсотків цього фінансового ресурсу.