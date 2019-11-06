У Конгресі США оприлюднили стенограми свідчень Волкера і Сондленда

Палата представників оприлюднила стенограми слухань з участю спецпредставника США Курта Волкера й посла при ЄС Гордона Сондленда на закритих слуханнях, що відбулися минулого місяця.

Заяву з цього приводу оприлюднили глави трьох комітетів Палати представників, які ведуть розслідування з імпічменту Трампа, передає кореспондент Укрінформу.

"Свідчення послів Волкера й Сондленда показують зусилля президента США та його адвоката Руді Джуліані щодо використання Державного департаменту для тиску на Україну, аби там оголосили про початок розслідування на користь особистих і політичних інтересів президента", - наголошується в заяві.

При цьому нагадується, що в травні Трамп розпорядився, аби Волкер і Сондленд працювали разом з Джуліані на українському напрямі. З американського боку були докладені зусилля, щоб змусити Президента України оголосити про початок розслідування проти родини Байденів і фірми Burisma, вказали законодавці.

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"Зі свідчень видно, що в обмін на цю заяву президент Трамп віддячив би українському президенту довгоочікуваною зустріччю в Білому домі, а згодом і поновленням критично важливої багатомільйонної військової допомоги", - наголосили глави комітетів.

Вони висловили переконання, що після оприлюднення свідчень Волкера й Сондленда схема дій президента Трампа "стає чіткішою".

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Водночас у Конгресі вказали, що Державний департамент продовжує перешкоджати розслідуванню з імпічменту, відмовляючись виконувати приписи про передачу документів, у тому числі текстових повідомлень від посла Сондленда.

Як повідомляв Укрінформ, Палата представників США у понеділок оприлюднила перші стенограми із закритих слухань, що проходять у контексті розслідування з імпічменту Трампа.