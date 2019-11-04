“Залізний вовк 2019”: у Литві стартували навчання за участю 11 країн НАТО

У понеділок, 4 листопада, у Литві стартували міжнародні навчання "Залізний вовк 2019-II", в яких візьмуть участь майже 4 тисячі військовослужбовців з 11 країн НАТО, зокрема, Бельгії, Чехії, Великої Британії, Естонії, США, Польщі, Норвегії, Нідерландів, Португалії, Німеччини.

Про це повідомляє сайт ЗС Литви.

«Міжнародні навчання "Залізний вовк 2019-II" розпочнуться 4 листопада, в них будуть задіяні майже 4000 військовослужбовців з 11 країн НАТО. Навчання відбуватимуться на полігоні генерала Сільвестра Жукаускаса в Пабраде, де будуть присутні близько 1000 військово-технічних одиниць», – йдеться в повідомленні.

Назва маневрів співпадає з назвою стрілецької бригади ЗС Литовської Республіки “Залізний Вовк”. Під час навчань відпрацьовуватиметься взаємодія при плануванні та проведенні наступальних та оборонних операцій. Будуть задіяні близько 1000 одиниць військової техніки – танків, бойових машин піхоти, бронетехніки, артилерійських гармат.

4-5 листопада військова техніка пройде кількома колонами маршрутом до Пабраде. “Усі колони супроводжуватимуть екіпажі військової поліції Збройних сил Литви, тому ми просимо водіїв бути уважними та дякуємо вам за розуміння на дорозі!”, - просять організатори навчань.

Основна фаза маневрів «Залізний вовк 2019-II» триватиме до 18 листопада, а повернення техніки до постійних місць розгортання заплановане на 18-22 листопада.