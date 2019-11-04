У справі фури з 39 трупами В'єтнам відряджає до Британії робочі групи

Прем'єр-міністр В'єтнаму розпорядився відрядити робочі групи до Великої Британії у зв'язку з виявленням тіл громадян цієї азійської країни у вантажівці, що перевозила нелегалів.

Про це повідомляє Сіньхуа.

«Прем'єр-міністр В'єтнаму Нгуєн Суан Фук надіслав співчуття сім'ям жертв і розпорядився негайно направити робочі групи до Великої Британії у зв'язку з повідомленнями про те, що серед людей, загиблих у вантажівці в британському графстві Ессекс, були громадяни В'єтнаму», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Нгуєн Суан Фук віддав розпорядження міністерству громадської безпеки та МЗС В'єтнаму негайно відрядити робочі групи на чолі з керівниками цих відомств - з метою провести тісну роботу з британськими властями.

Глава в'єтнамського уряду також дав вказівку місцевій владі вжити відповідних заходів, аби забезпечити сім'ям жертв належну допомогу.

Як повідомлялося, 23 жовтня британські поліцейські з Ессексу виявили у місті Грейс вантажівку з 39 трупами. У цій справі були затримані п'ять осіб, у тому числі водій фури.

Згодом поліція графства Ессекс повідомила, що загиблі були громадянами В'єтнаму.

Фото: Sky News