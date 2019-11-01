Вантажівка з 39 трупами: у В’єтнамі та Ірландії затримали трьох підозрюваних

Правоохоронці В'єтнаму затримали двох людей у зв'язку із загибеллю 39 осіб, яких було знайдено в автоконтейнері в британському Ессексі.

Про це повідомляє Sky News.

“Двох людей було затримано у В'єтнамі у зв'язку із загибеллю 39 осіб, яких було знайдено в автоконтейнері в Ессексі”, - йдеться у повідомленні.

Окрім того, у столиці Ірландії Дубліні заарештували ще одного підозрюваного у загибелі 39 осіб, повідомляє Sky News.

“23-річний чоловік був заарештований у зв'язку зі смертю 39 осіб у причепі вантажного автомобіля в Ессексі. Еймон Гаррісон з'явився у суді в Дубліні після того, як його затримали за європейським ордером на арешт”, - йдеться у повідомленні.

Читайте також: У Бельгії в авторефрижераторі з овочами виявили 12 нелегалів

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня поліцейські знайшли в індустріальному парку у британському місті Грейсе (Ессекс) вантажівку з 39 тілами. У цій справі було заарештовано трьох людей: 38-річних чоловіка та жінку з Уоррінгтона (Чешир) та 48-річного чоловіка з Північної Ірландії. Вони є підозрюваними в незаконному перевезенні людей та ненавмисному вбивстві. Пізніше суд звільнив їх під заставу до наступного місяця.

Суд Великої Британії залишив під вартою щонайменше до 25 листопада водія вантажівки, в якій виявили 39 тіл, переважно громадян Китаю. Серед жертв можуть бути і громадяни В'єтнаму.

Фото: Sky News