У Бельгії в авторефрижераторі з овочами виявили 12 нелегалів

У фурі-рефрижераторі, яка перевозить овочі, припаркованій на автомайданчику, поліція Бельгії виявила 12 нелегальних мігрантів.

Про це повідомляє RTBF.

«12 мігрантів виявили у рефрижераторі з овочами, припаркованому на автостоянці в районі муніципалітету Оуд-Тюрнхаут», - ідеться в повідомленні.

Затриманих - як зазначається, усі вони живі та в доброму здоровʼї - перевели до відділення у справах іноземців. З'ясувалося, що вони прибули із Сирії та Судану.

Поліцію на автостоянку викликав водій фури, котрий запідозрив, що в його машині ховаються люди.

Як повідомлялося, британські поліцейські на території індустрійного парку в Ессексі, що на південному сході Англії, знайшли вантажівку, в якій містилися тіла 39 мігрантів. Усі вони були громадянами Китаю.

Фото: bfmtv