Джонсон заявляє, що не допустить нового референдуму про незалежність Шотландії

Глава британського уряду Борис Джонсон виключив можливість проведення другого референдуму про незалежність Шотландії в період свого прем’єрства.

Про це повідомляє BBC.

«Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон наголосив, що його уряд не дозволить проведення другого голосування на референдумі про незалежність Шотландії», - йдеться у повідомленні.

Глава британського уряду та лідер Консервативної партії підкреслив, що шотландське питання було остаточно й безповоротно закрито на історичному референдумі 2014 року.

Зі свого боку глава уряду Шотландії Нікола Стерджен назвала таку позицію британської влади «неприйнятною». Стерджен уже заявила, що вимагатиме в уряду дозволу на проведення нового референдуму в перші дні після парламентських виборів, які пройдуть 12 грудня.

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Як повідомлялося, перший референдум про незалежність Шотландії від Великої Британії був організований 18 вересня 2014 року - тоді 55,3% голосів були проти незалежності.

Напередодні, 2 листопада, у Глазго близько 20 тисяч людей вийшли на демонстрацію за незалежність Шотландії від Великої Британії.