Джонсон заявляє, що не допустить нового референдуму про незалежність Шотландії

Джонсон заявляє, що не допустить нового референдуму про незалежність Шотландії

Укрінформ
Глава британського уряду Борис Джонсон виключив можливість проведення другого референдуму про незалежність Шотландії в період свого прем’єрства.

Про це повідомляє BBC.

«Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон наголосив, що його уряд не дозволить проведення другого голосування на референдумі про незалежність Шотландії», - йдеться у повідомленні.

Глава британського уряду та лідер Консервативної партії підкреслив, що шотландське питання було остаточно й безповоротно закрито на історичному референдумі 2014 року.

Зі свого боку глава уряду Шотландії Нікола Стерджен назвала таку позицію британської влади «неприйнятною». Стерджен уже заявила, що вимагатиме в уряду дозволу на проведення нового референдуму в перші дні після парламентських виборів, які пройдуть 12 грудня.

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Як повідомлялося, перший референдум про незалежність Шотландії від Великої Британії був організований 18 вересня 2014 року - тоді 55,3% голосів були проти незалежності.

Напередодні, 2 листопада, у Глазго близько 20 тисяч людей вийшли на демонстрацію за незалежність Шотландії від Великої Британії.

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