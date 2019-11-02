Шотландія вимагатиме дозволу на новий референдум про незалежність
Про це повідомляє Edinburg News.
"Очільниця ШНП (Шотландської національної партії - ред.) заявила про перспективу угоди з лейбористами, яка дозволить Корбіну очолити уряд в разі перемоги на парламентських виборах в обмін на дозвіл повторно провести референдум за незалежність 2014 року", - йдеться у повідомленні.
Згідно з чинним законом, щоб провести черговий референдум на законних підставах, Шотландії необхідно отримати дозвіл британського уряду у Вестмінстері, саме це готовий надати шотландцям Джеремі Корбін в обмін на підтримку своєї кандидатури на прем'єрську посаду.
Стерджен сказала, що після виборів вона не буде укладати жодних офіційних пактів чи коаліцій з Лейбористами.
"Ми будемо обговорювати ці питання, коли побачимо, з чим ми маємо справу після виборів", - сказала Стерджен.
Але на запитання, чи вірить вона, що лейбористи змінять закон, щоб дозволити провести повторний референдум в Шотландії, Нікола Стерджен відповіла: "Так".
Як повідомлялося, Шотландія має намір стати самостійним членом Євросоюзу в разі виходу Великої Британії зі складу ЄС.