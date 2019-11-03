Канада і США перейшли на зимовий час

У ніч на 3 листопада Сполучені Штати Америки, Канада та прикордонні міста північної Мексики перейшли на зимовий час.

Про це повідомляє портал Time and Date.

«У північних прикордонних містах США, Канади і Мексики літній час (DST) закінчується у неділю, 3 листопада 2019 року», - зазначає портал.

Таким чином в ніч на 3 листопада в кожному часовому поясі країн стрілки були переведені на 1 годину назад.

На літній час в США повернуться у неділю 8 березня 2020 року.

Наголошується, що не на всіх територіях США були переведені стрілки, час традиційно не змінюється на Гаваях і на більшій частини штату Арізона, а також в американській частині Самоа, Гуам, Пуерто-Ріко, Північних островах Марина, Малих віддалених островах США і Віргінських островах США.

У Канаді час не змінюють майже у всій провінції Саскачеван, у декількох містах провінцій Онтаріо і Британська Колумбія, в окремих східних районах провінції Квебек, а також на арктичному острові Саутгемптон.

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Деякі міста на півночі Мексики, такі як Тіхуана і Хуарес, переходять на зимовий час разом з США і Канадою, проте велика частина країни переводить стрілки годинника разом з Європою.

Як повідомлялося, в Європі, як і зазвичай, перейшли на зимовий час на тиждень раніше США, 27 жовтня 2019 року.