Через негоду без світла залищилися мільйон канадців
Про це пише канадський суспільний мовник CBC News із посиланням на дані енергетичного монополіста Hydro-Quebec.
Негода також призвела до загибелі однієї людини у містечку Бромонт, що поблизу кордону із США. На 63-річного чоловіка впало дерево під час того, як він фотографував інше повалене дерево. Ще одна особа отримала серйозні травми у Монреалі унаслідок удару вирваною вітром із будівлі цеглини.
Сильні вітри, що подекуди досягали 90 км\год, зумовили скасування й відкладення сотень рейсів у міжнародному аеропорту Монреаля, одному із найбільш завантажених летовищ Канади.
Перебої із постачанням електроенергії змусили деякі школи завершити заняття раніше й відпустити учнів додому.
Наразі із наслідками негоди борються близько 600 співробітників Hydro-Quebec. Однак спеціалістам знадобиться щонайменше доба, аби відреагувати на усі 2100 інцидентів в регіоні.
Додамо, що до проблем, спричинених сильним вітром, додається й підтоплення. Монреаль, найбільше місто Квебеку за добу отримав близько 53 мм опадів, а деякі міста в околицях - більше 80 мм. У Шербруку загроза підтоплення навіть змусила владу евакуювати мешканців 150 будинків. Рівень води у місті за 30 хвилин піднявся на 1 метр.
Нагадаємо: в очікуванні поганої погоди влада Монреалю напередодні порадила мешканцям перенести святкування Геловіну.