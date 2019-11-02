Через негоду без світла залищилися мільйон канадців

Через сильні вітри та зливи на південному заході провінції Квебек 980 тисяч канадців були відрізані від електропостачання.

Про це пише канадський суспільний мовник CBC News із посиланням на дані енергетичного монополіста Hydro-Quebec.

Негода також призвела до загибелі однієї людини у містечку Бромонт, що поблизу кордону із США. На 63-річного чоловіка впало дерево під час того, як він фотографував інше повалене дерево. Ще одна особа отримала серйозні травми у Монреалі унаслідок удару вирваною вітром із будівлі цеглини.

Сильні вітри, що подекуди досягали 90 км\год, зумовили скасування й відкладення сотень рейсів у міжнародному аеропорту Монреаля, одному із найбільш завантажених летовищ Канади.

Перебої із постачанням електроенергії змусили деякі школи завершити заняття раніше й відпустити учнів додому.

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Наразі із наслідками негоди борються близько 600 співробітників Hydro-Quebec. Однак спеціалістам знадобиться щонайменше доба, аби відреагувати на усі 2100 інцидентів в регіоні.

Додамо, що до проблем, спричинених сильним вітром, додається й підтоплення. Монреаль, найбільше місто Квебеку за добу отримав близько 53 мм опадів, а деякі міста в околицях - більше 80 мм. У Шербруку загроза підтоплення навіть змусила владу евакуювати мешканців 150 будинків. Рівень води у місті за 30 хвилин піднявся на 1 метр.

Нагадаємо: в очікуванні поганої погоди влада Монреалю напередодні порадила мешканцям перенести святкування Геловіну.