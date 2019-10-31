У Монреалі хочуть перенести Геловін через негоду

Влада канадського Монреаля просить мешканців перенести святкування Геловіну через складні погодні умови, що очікуються у четвер.

Про це у Твіттер написала мер Монреалю Валері Планте.

“Пропоную великим та маленьким монреальцям відзначити Геловін у п’ятницю через дощ та сильний вітер, які очікуються у четвер. Наші рятувальні служби, як завжди, залишатимуться напоготові. Щасливого збору цукерок!” - побажала Планте.

Avis météo: j’invite les petits et grands Montréalais.e.s à passer l’#Halloween vendredi en raison de la pluie et des vents violents annoncés demain. Nos services seront au rendez-vous, et faites preuve de prudence comme à l’habitude. Bonne cueillette de bonbons! #polmtl pic.twitter.com/B0CKoP7mu0 — Valérie Plante (@Val_Plante) 30 жовтня 2019 р.

З подібним закликом виступили мери й інших міст франкомовної провінції Квебек.

Водночас, мер Оттави Джим Вотсон відмовився офіційно переносити святкування Геловіну, наголосивши, що дощ не стане на заваді веселощам, а в п’ятницю погода може бути ще гіршою.

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Міністерство довкілля Канади попередило мешканців західних районів провінції Квебек про загрозу рясних опадів (від 40 до 70 мм) та поривів вітру швидкістю до 80 км/год у четвер і п’ятницю. Громадян також закликали зважати за можливі паводки та підтоплення.

Як відомо, Геловін відзначається щороку 31 жовтня. У країнах Заходу цього дня діти ходять від дому до дому та просять у господарів солодощі й гроші.