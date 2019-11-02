Глава Міненерго США відмовився брати участь у таємному допиті в Конгресі

Про це пише The Hill.

"Міністр не братиме участь у таємному допиті у Палаті, оскільки адвокатам заборонено бути присутніми", - повідомила прес-секретар міністерства енергетики Шейлін Гайнс.

Перрі повинен був давати свідчення за закритими дверима в середу, разом з виконуючим обов'язки директора Управління бюджету (ОМБ) Расселом Вуттом, радником Державного департаменту Т. Ульріхом Брехбулом та заступником держсекретаря з політичних питань Девідом Гейлом.

У листі, надісланому депутатам-демократам на початку цього місяця, Перрі заявив, що не виконуватиме вимогу про передачу документів, пов'язаних з Україною, у рамках процедури імпічменту, заявивши, що розслідування щодо тиску Трампа на Україну незаконне.

"Якщо члени комітету зацікавлені у проведенні серйозних слухань, вони можуть надіслати на розгляд міністра запрошення для участі у відкритому слуханні, де адвокат міністерства зможе бути присутнім, а американський народ зможе бути свідком", - додала Шейлін Гайнс.