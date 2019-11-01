Трампа звинуватили у спробі втрутитися у британські вибори

В офісі прем'єр-міністра Великої Британії не погодилися зі словами Трампа про обмеження в торгівлі через угоди Brexit, а лейбористи звинуватили президента США у «спробі втрутитися» у майбутні вибори.

Про це повідомляє ВВС.

«Угода (Джонсона щодо Brexit - ред.) означає, що ми можемо укладати наші власні угоди про вільну торгівлю по всьому світу, від яких виграє кожна частина Великої Британії», - заявили на Даунінг-стріт, відповідаючи на слова Трампа про те, що угода Джонсона обмежує здатність США вести майбутню торгівлю з Великою Британією.

Окрім того, інші коментарі Трампа щодо угоди призвели до того, що лейбористи звинуватили його у спробі «втрутитися» у вибори.

В інтерв'ю для лондонського радіо LBC, президент США сказав, що лідер лейбористів Джеремі Корбін буде «настільки поганим» які прем'єр-міністр, що Борис Джонсон на його тлі був би «абсолютно відповідною людиною на цей час». У відповідь Корбін звинуватив Трампа у «спробі втрутитися» у загальні вибори у Великої Британії, щоб підвищити рейтинг «його друга Бориса Джонсона».

Велика Британія проведе вибори 12 грудня.

Читайте також: Трамп розкритикував угоду Джонсона щодо Brexit

Як повідомлялося, президент Європейської ради Дональд Туск повідомив, що країни ЄС погодилися відтермінувати вихід Великобританії до 31 січня 2020 року.

Палата громад парламенту Великої Британії у свою чергу схвалила у другому читанні урядовий законопроєкт, що передбачає позачергові вибори депутатів 12 грудня.

Фото: The White House