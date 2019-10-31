Трамп розкритикував угоду Джонсона щодо Brexit

Трамп розкритикував угоду Джонсона щодо Brexit

Укрінформ
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розкритикував нову угоду щодо Brexit, заявивши, що вона обмежить здатність США вести майбутню торгівлю з Великою Британією.

Про це повідомляє BBC.

"Дональд Трамп заявив, що угода Бориса Джонсона щодо Brexit погоджена ним з ЄС, може обмежити майбутню торгівлю між США та Великою Британією", - йдеться у повідомленні.

"Окремі положення цієї угоди ... не дозволяють нам працювати, не дозволяють торгувати. Борис має бути дуже обережним з цим", - додав Трамп. Як повідомлялося, президент Європейської ради Дональд Туск повідомив, що країни ЄС погодилися відтермінувати вихід Великої Британії до 31 січня 2020 року.

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Того ж дня Палата громад парламенту Великої Британії схвалила у другому читанні урядовий законопроєкт, що передбачає позачергові вибори депутатів 12 грудня.

Фото: The White House

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