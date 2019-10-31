Трамп розкритикував угоду Джонсона щодо Brexit

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розкритикував нову угоду щодо Brexit, заявивши, що вона обмежить здатність США вести майбутню торгівлю з Великою Британією.

Про це повідомляє BBC.

"Дональд Трамп заявив, що угода Бориса Джонсона щодо Brexit погоджена ним з ЄС, може обмежити майбутню торгівлю між США та Великою Британією", - йдеться у повідомленні.

"Окремі положення цієї угоди ... не дозволяють нам працювати, не дозволяють торгувати. Борис має бути дуже обережним з цим", - додав Трамп. Як повідомлялося, президент Європейської ради Дональд Туск повідомив, що країни ЄС погодилися відтермінувати вихід Великої Британії до 31 січня 2020 року.

Того ж дня Палата громад парламенту Великої Британії схвалила у другому читанні урядовий законопроєкт, що передбачає позачергові вибори депутатів 12 грудня.

Фото: The White House