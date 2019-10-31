У Раді Європи “забракували” російські місцеві вибори

У Раді Європи наголосили на необхідності забезпечення доступу всіх незалежних кандидатів до місцевих виборів у Росії.

Про це йдеться у доповіді Конгресу місцевих і регіональних рад Ради Європи, засідання якого проходить 29-31 жовтня у Страсбурзі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Російські місцеві вибори: усі кандидати повинні мати рівний доступ до реалізації виборчих прав», - відзначається у документі.

Також наголошується, що у РФ не дотрималися принципів Ради Європи щодо проведення місцевих виборів.

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Зокрема, у доповіді йдеться про недостатній рівень уваги до публічних проблем у контексті відповідальності органів місцевого самоврядування, недостатність фінансових ресурсів для таких влад, а також нечіткий розподіл повноважень на різних рівнях урядування.

«Більше того, висловлюється занепокоєння відносно доступу до виборчих прав у Росії, зокрема, щодо обмеження свободи незалежних кандидатів у балотуванні на місцевих та регіональних виборах», - заявили у Конгресі.

Окремо в документі наголошується на порушеннях, які мали місце під час проведення виборів до Московської міської думи.

Як повідомляв Укрінформ, у липні та у вересні в Москві пройшли масштабні мітинги, акції протесту проти блокування участі у волевиявленні опозиційних до кремлівського режиму кандидатів. На акції 27 липня було затримано понад 1370 осіб.

Вибори до Московської міськдуми пройшли 8 вересня 2019 року.