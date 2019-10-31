Російські хакери та тролі вплинули на вибори у Штатах – ексдиректор ЦРУ

Колишній директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Джон Бреннан заявив, що російське втручання у вибори президента США 2016 року змінило думку виборців.

Про це повідомляє RFE/RL.

Як зазначається, виступаючи перед Національним пресклубом у Вашингтоні 30 жовтня, Бренан заявив, що "особисто впевнений, що ці російські зусилля змінили думку хоча б одного виборця".

Водночас він заявив, що ЦРУ "не оцінювало" російський вплив кампанії на голосування, тому Бренан не зміг назвати точну кількість американців, які піддалися цьому.

"Чи був це один виборець, чи мільйон виборців, я не знаю", – додав він.

Бреннан обіймав посаду директора ЦРУ в адміністрації президента Барака Обами в період з 2013 по 2017 роки.

Кілька офіційних розслідувань дійшли висновку, що російські хакери та тролі стояли за кампанією впливу на громадську думку американців через різні канали напередодні виборів 2016 року.

Кремль незмінно заперечує втручання у вибори за кордоном.

Згідно з опублікованою минулого року комітетом з розвідки Сенату США розсекреченою частиною доповіді, підготовленою за участю Центрального розвідувального управління, Федерального бюро розслідувань та Агентства національної безпеки, Кремль втручався в перебіг президентських виборів у США в 2016 році.

Зокрема, російські хакери перед американськими президентськими виборами 2016 року здійснювали кібератаки на сервери Демократичної партії, а також в ході виборчої кампанії за дорученням Москви поширювали пропаганду в соцмережах з метою вплинути на її результати на користь Дональда Трампа.

Це розслідування очолив спецпрокурор Роберт Мюллер.

Сам президент США Трамп досі не визнає, що Росія намагалася вплинути на результат президентських виборів.

Фото: POLITICO