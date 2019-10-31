Британський професор - про кібератаки: На світ чекає "електронний Перл-Гарбор"

Росія, намагаючись розширити джерела свого впливу, все частіше звертається до кібервоєн та інформаційних воєн. Загалом же кібератаки стали невід’ємною частиною життя людства, і не виключено, що на світ ще чекає "електронний Перл-Гарбор".

Таку думку на відкритті Львівського безпекового форуму висловив професор у сфері досліджень війни в королівському коледжі Лондона Лоуренс Фрідман, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У відносинах з потенційними союзниками та клієнтами у (президента РФ Володимира - ред.) Путіна залишається такий ленінський авангардизм. Росія продовжує сповідувати підхід командування, а не консультацій. Це їхня культурна особливість та менталітет, але для цього у неї занадто слабкий фундамент. ВВП Росії - майже як ВВП Іспанії, у них серйозні проблеми з інфраструктурою, корупцією, тому цілком природно, що у намірах розширити джерела влади вона звернулася до кібервійни та інформаційних воєн. Це однозначно додало до їхнього військового "репертуару", - сказав Фрідман.

Професор зауважив, що кібератаки різного ступеню серйозності стали невід’ємною частиною нашого життя. Вони можуть варіюватися - від нападів дрібних хакерів до потужних нападів на урядові та енергосистеми. Фрідман не виключив, що світ ще чекає "електронний Перл-Гарбор".

Фрідман також сказав, що Путін заперечує, що в Росії відбуваються антидемократичні процеси, він стверджує, що його партія виграла вибори, його підхід популярний та має суспільну підтримку. Однак за своєю природою такий чіткий авторитарний націоналізм - занадто хистка основа, щоб претендувати на всесвітню ідеологію, вважає професор.

Як повідомляв Укрінформ, Львівський безпековий форум-2019 триває з 30 жовтня по 1 листопада. Цей захід відбувається у Лювові вже втретє. У ньому беруть участь понад 200 авторитетних експертів та посадовців зі США, Великої Британії, Латвії, України, Польщі, Румунії, Фінляндії, Іспанії, Німеччини.

Серед цьогорічних спікерів – помічник генерального секретаря НАТО з публічної дипломатії посол Таджан Ілдем, політичний радник міністра закордонних справ Румунії Георг Магеру та директор Дипломатичної академії України Сергій Корсунський.

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Головна тема цьогорічного форуму – "Росія в Європі – старі помилки та нові виклики". Експерти роздумуватимуть над тим, як захистити критичну інфраструктуру – інформаційний і кіберпростір, важливі об’єкти життєзабезпечення, економіку та політичну систему від агресивних дій Росії, спрямованих проти України та Заходу. У фокусі дискусій також - "формула Штанмаєра", особливий статус Донбасу, Україна – в епіцентрі американського конфлікту, російські виклики для Балто-Чорноморського регіону.

Лоуренс Фрідман - заслужений професор воєнних наук Лондонського королівського коледжу. Його останнє дослідження "Україна і мистецтво стратегії" вважають однією із найкращих спроб пояснити стратегію президента РФ Путіна у протистоянні із Заходом через кейс України.