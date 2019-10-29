Російські хакери знову атакували Microsoft

Фахівці Threat Intelligence Center в компанії Microsoft зафіксували понад десяток нових кібератак з боку групи Strontium, яку пов'язують з Головним розвідувальним управлінням Збройних сил РФ.

Про це йдеться у блозі компанії.

“Сьогодні ми повідомляємо, що Threat Intelligence Center нещодавно виявив значні кібератаки з боку групи Strontium, що також відома як Fancy Bear/APT28, які були націлені на агентства по боротьбі з допінгом і спортивні організації у світі”, - повідомляє Microsoft.

У компанії додали, що йдеться про щонайменше 16 кібератак на національні й міжнародні спортивні організації та антидопінгові агентства.

Самі атаки були розпочаті 16 вересня, незадовго до того, як стало відомо, які кроки ухвалило Всесвітнє антидопінгове агентство проти порушників її правил.

При цьому, наголошується, що деякі з кібератак були успішними, проте більшість все ж таки були невдалими.

Зазначається, що це вже не перший випадок, коли група Strontium здійснює напади на такі організації. Більш того, зафіксовані методи групи раніше вже були помічені під час спроб атакувати, зокрема, іноземні уряди, організації з прав людини, неурядові організації та фінансові компанії по всьому світу.