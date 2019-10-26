Microsoft обійшов Amazon і отримав контракт Пентагону на $10 мільярдів

Пентагон уклав контракт на $10 млрд з компанією Microsoft на створення хмарної інфраструктури зберігання даних.

Як передає The Washington Post, Amazon, який також брав участь у тендері, вважався головним претендентом на отримання контракту.

«Microsoft отримує контракт вартістю $10 млрд на десять років, якщо всі роботи будуть виконані»,— йдеться у повідомленні оборонного відомства.

Крім Amazon на контракт претендували IBM і Oracle, але вони відсіялися на більш ранніх етапах. Google вийшла з тендеру ще в 2018 році на тлі критики власних працівників за роботу з Пентагоном.