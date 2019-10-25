Глава Amazon за добу втратив майже $7 мільярдів

Джефф Безос, американський бізнесмен і найбагатша особа у світі, втратив за одну добу $6,9 мільярда унаслідок падіння курсу акцій корпорації Amazon, яку він очолює.

Про це повідомляє CNBC.

"Прибуток Amazon у третьому кварталі розчарував інвесторів цього четверга, що знизило акції корпорації на цілих 9% після годин торгівлі. Через це генеральний директор Amazon Джефф Безос, найбагатша людина світу, втратив майже 7 мільярдів доларів", - йдеться в повідомленні.

Якщо бути точним, то для Безоса, який володіє 57 610 359 акціями Amazon, ці втрати становлять $6,9 мільярда.

Варто підкреслити, що якщо в п’ятницю ці втрати Amazon на ринку акцій збережуться, то Безос поступиться званням найбагатшої людини генеральному директору Microsoft Біллу Гейтсу.

Як відомо, Amazon - це найбільша у світі корпорація, що продає товари і послуги через інтернет. Безос заснував її в 1994 році. Йому належить 57,6 млн акцій Amazon. Згідно з оприлюдненими на початку жовтня оцінками журналу Forbes, статки Безоса становили приблизно $114 млрд, Гейтса — $106 млрд.