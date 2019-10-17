Apple, Google та Amazon - найдорожчі бренди світу

У 2019 році найдорожчими світовими брендами продовжують із великим відривом бути Apple, Amazon і Google.

Про це йдеться в рейтингу Interbrand.

«Технологічні концерни Apple, Google та Amazon залишаються найдорожчими брендами, незважаючи на пильну увагу антимонопольних органів. Зокрема, вартість бренду Apple досягла майже 234 мільярдів доларів, зрісши на 9%», - йдеться в повідомленні.

Вартість же Google зросла на 8% (до 167,6 мільярдів доларів), а ось Amazon – аж на 24% (до майже 125,3 мільярдів доларів).

Варто зауважити, що Coca-Cola, яка довгий час займала перше місце в цьому рейтингу, тепер в великим відставанням посідає лише п’яту позицію (64,3 мільярди доларів), втративши ще 4%.

А ось компанія Facebook спустилася з дев’ятого на чотирнадцяте місце (за рік вартість упала до 40 мільярдів доларів – тобто на 12%).