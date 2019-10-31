У Пакистані у потягу вибухнула цистерна з газом - 65 загиблих

У Пакистані у потягу вибухнула цистерна з газом - 65 загиблих

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Укрінформ
У Пакистані через вибух цистерни з газом сталася пожежа у пасажирському поїзді, в результаті чого загинули щонайменше 65 людей.
Про це повідомляє Sky News.

«Щонайменше 65 осіб загинули внаслідок пожежі в пасажирському поїзді в Пакистані, спричиненої вибухом цистерни з газом, яку використовували для приготування їжі», - йдеться в повідомленні.

Кількість постраждалих загалом наразі не називається, однак відомо, що вони були переведені до лікарень Ліакватпура та Бахавалпура.

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Повідомляється, що ця надзвичайна подія сталася поблизу пакистанського міста Ліакватпур. Пасажирський поїзд, який рухався з Карачі до Равальпінді, загорівся через вибух газового балона. Вогонь охопив три вагони поїзда, з них два вагони економ-класу та один бізнес-класу.

Фото: news.sky.com

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