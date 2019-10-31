У Пакистані у потягу вибухнула цистерна з газом - 65 загиблих

Кількість постраждалих загалом наразі не називається, однак відомо, що вони були переведені до лікарень Ліакватпура та Бахавалпура.

Повідомляється, що ця надзвичайна подія сталася поблизу пакистанського міста Ліакватпур. Пасажирський поїзд, який рухався з Карачі до Равальпінді, загорівся через вибух газового балона. Вогонь охопив три вагони поїзда, з них два вагони економ-класу та один бізнес-класу.

Фото: news.sky.com