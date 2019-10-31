У Пакистані у потягу вибухнула цистерна з газом - 65 загиблих
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Укрінформ
У Пакистані через вибух цистерни з газом сталася пожежа у пасажирському поїзді, в результаті чого загинули щонайменше 65 людей.
Про це повідомляє Sky News.
«Щонайменше 65 осіб загинули внаслідок пожежі в пасажирському поїзді в Пакистані, спричиненої вибухом цистерни з газом, яку використовували для приготування їжі», - йдеться в повідомленні.
Кількість постраждалих загалом наразі не називається, однак відомо, що вони були переведені до лікарень Ліакватпура та Бахавалпура.
Повідомляється, що ця надзвичайна подія сталася поблизу пакистанського міста Ліакватпур. Пасажирський поїзд, який рухався з Карачі до Равальпінді, загорівся через вибух газового балона. Вогонь охопив три вагони поїзда, з них два вагони економ-класу та один бізнес-класу.
Фото: news.sky.com