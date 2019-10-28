Пакистан “закрив небо” для літака прем’єра Індії

Індія поскаржилася в Міжнародну організацію цивільної авіації (ICAO) після того, як Пакистан заборонив проліт через його повітряний простір літака прем’єр-міністра Нарендри Моді для візиту в Саудівську Аравію.

Про це повідомляє The Times of India з посиланням на джерела в індійському уряді.

Як зазначається, Індія висловлює жаль з приводу рішення Пакистану відмовити в дозволі на переліт спеціального рейсу VVIP, який регулярно надається будь-якою країною.

За інформацією джерел, “Індія зайнялася питанням відмови у дозволі на переліт у відповідному міжнародному органі цивільної авіації”.

У своїй заяві в неділю міністр закордонних справ Пакистану Шах Мехмуд Куреші заявив, що Ісламабад вирішив не давати дозвіл на проліт літака прем'єр-міністра Індії Наренди Моді через їх повітряний простір, повідомляє державне Radio Pakistan.

За його словами, рішення було ухвалене з огляду на ймовірні порушення прав людини в підконтрольній їй частині Кашміру.

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Як повідомлялося, обидві країни мали кілька збройних конфліктів протягом другої половини 20 століття через суперечки в Кашмірі. А останнє серйозне загострення, що ледь не вилилося у чергову війну, сталося в лютому цього року, коли був обстріляний конвой індійських силовиків. Згодом регулярно траплялися перестрілки на кордоні.