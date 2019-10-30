Організатори форуму, який цього року буде присвячений проблематиці: «Чи є загроза демократії у сторіччя інформації?», запросили виступити заступника головного редактора, голову з питань комунікацій, маркетингу і стратегічного розвитку RT Анну Бєлкіну.

Організаторами заходу виступили Рада Європи, у партнерстві з міським керівництвом Страсбургу, регіону Франції Великий Схід, радою департаменту Нижній Рейн, а також французького уряду.

«Світовий форум за демократію пройде за патронажем високого рівня президента Французької республіки Еммануеля Макрона», - йдеться в інформації про захід.

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Як відомо, російський федеральний телеканал Russia Today є відповідальним за реалізацію кремлівської політики, спрямованої на знищення Україні, підриву демократичних суспільств у світі.

Об'єктивні західні політики, організації та експерти фіксують систематичне поширення RT упередженої та фейкової інформації на фронті розв'язаної Росією гібридної війни.

Нині у Великій Британії триває перевірка відповідності місцевому законодавству діяльності цього телеканалу.

У Франції співробітники Russia Today, а також інформагентства Sputnik, були позбавлені акредитації при Єлисейському палаці. Це було особистим рішенням президента Макрона. Але нині акредитація відновлена.