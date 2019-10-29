Прем’єр Лівану йде у відставку на тлі протестів

“Прем’єр-міністр Лівану Саад Харірі каже, що сьогодні йде у відставку після антиурядових протестів у країні”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 17 жовтня уряд Лівану оголосив про запровадження збору на користування месенджерами, зокрема WhatsApp, для здійснення телефонних дзвінків. Збір мав становити в перерахунку 20 центів США на день.

Акції протесту, які розпочалися в ніч проти п'ятниці, практично паралізували життя країни. Не працювали школи та більшість закладів торгівлі. Учасники антиурядових виступів у багатьох містах споруджували барикади.

На цьому тлі прем'єр-міністр Харірі у телезверненні пообіцяв громадянам покращення ситуації та дав партнерам по урядовій коаліції три доби на вироблення пропозицій щодо виходу з кризи.

У Міністерстві зв'язку запевнили, що оголошений збір не набуде чинності.

Уряд Лівану підтримав план реформ, запропонований прем'єр-міністром Саадом Харірі. Зокрема, передбачається скоротити зарплати міністрам та членам парламенту.

Утім, учасники демонстрацій у столиці країни Бейруті зажадали відставки уряду, оскільки не довіряють йому, а запропоновані реформи назвали "знеболювальним".