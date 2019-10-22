Через протести у Лівані депутатам і міністрам удвічі зріжуть зарплати - ЗМІ

Уряд Лівану підтримав план реформ, запропонований прем'єр-міністром Саадом Харірі. Зокрема, передбачається скоротити зарплати міністрам та членам парламенту.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Уряд Лівану у понеділок, 21 жовтня, підтримав план реформ, запропонований прем'єр-міністром країни Саадом Харірі. Таким чином керівництво країни хоче заспокоїти протестувальників, які беруть участь у масових акціях проти корупції", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ухвалені урядом заходи передбачають скорочення зарплат міністрів і депутатів парламенту вдвічі. Також планується закриття або об'єднання деяких державних установ. Крім того, Харірі пообіцяв не запроваджувати нові податки наступного року.

За словами глави уряду, затвердженню пакета реформ сприяли саме масові акції протесту.

Утім, учасники демонстрацій у столиці країни Бейруті зажадали відставки уряду, оскільки не довіряють йому, а запропоновані реформи назвали "знеболювальним".

Як повідомляв Укрінформ, 17 жовтня уряд Лівану оголосив про запровадження збору на користування месенджерами, зокрема WhatsApp, для здійснення телефонних дзвінків. Збір мав становити в перерахунку 20 центів США на день.

Акції протесту, які розпочалися в ніч проти п'ятниці, практично паралізували життя країни. Не працювали школи та більшість закладів торгівлі. Учасники антиурядових виступів у багатьох містах споруджували барикади.

На цьому тлі прем'єр-міністр Харірі у телезверненні пообіцяв громадянам покращення ситуації та дав партнерам по урядовій коаліції три доби на вироблення пропозицій щодо виходу з кризи.

У міністерстві зв'язку запевнили, що оголошений збір не набуде чинності.