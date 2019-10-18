Податок на WhatsApp та FaceTime: у Лівані тривають масові протести

У Лівані тривають протести через економічну політику уряду та запровадження податку на дзвінки у мережі WhatsApp та інших сервісах.

Про це повідомляє BBC.

"Протести тривають у Лівані вже другий день, попри те, що уряд відмовився від планів оподатковувати дзвінки у WhatsApp", - йдеться у повідомленні.

У четвер уряд Лівану оголосив про запровадження нового щоденного податку на дзвінки, здійснені через інтернет-сервіси WhatsApp, Facebook Messenger та Apple FaceTime. Водночас за лічені години після початку акцій протесту уряд скасував рішення, але протести продовжились.

"Ми тут не через WhatsApp. Ми тут через усе: ціни на паливо, їжу, хліб, усе", - заявили протестувальники у Бейруті.

Тисячі ліванців вийшли на вулиці в умовах економічної кризи, в якій багато хто звинувачує уряд країни.

Зазначається, що нинішні демонстрації стали найбільшими в Лівані за останні десятиліття.

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Як повідомлялося, МЗС просить українців у Лівані уникати масових скупчень людей та зважати на обмеження транспортного руху через погіршення безпекової ситуації у країні у зв’язку з масовими соціальними заворушеннями.

Фото: EPA