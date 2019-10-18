Українців у Лівані попереджають про погіршення безпекової ситуації в країні

Українців у Лівані просять уникати масових скупчень людей і зважати на обмеження транспортного руху через погіршення безепкової ситуації у країні у зв’язку з масовими соціальними заворушеннями.

Про це інформує пресслужба Посольства Уркаїни в Лівані.

«У зв’язку із масовими соціальними заворушеннями та погіршенням безпекової ситуції у Лівані рекомендуємо уникати масових скупчень людей. Передбачається продовження суттєвого обмеження транспортного руху на ключових автомагістралях Лівану, а також у місті Бейрут. Також просимо дотримуватися правил перебування іноземців на території Лівану, зокрема мати при собі паспортні документи, а також бути уважними та обережними», - йдеться у повідомленні.

У випадку надзвичайної ситуації рекомендується звертатися на «гарячу лінію» Посольства України в Лівані за номером телефону + 961 592 16 68 або на електронну пошту: emb_lb@mfa.gov.ua.

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Громадянам України, які планують відвідати Ліван, у Посольстві рекомендували тимчасово утриматись від поїздок до цієї країни до нормалізації безпекової ситуації.