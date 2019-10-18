У Кишиневі пройдуть Дні нового українського кіно

Дні нового українського кіно відбудуться у Кишиневі 5-7 листопада.

Про це повідомляє Посольство України в Молдові у Facebook.

«За фінансової підтримки Посольства України в Республіці Молдова та за організації української громади 5-7 листопада у Кишиневі відбудуться Дні українського кіно! Вхід безкоштовний. Запрошуємо!», - йдеться у повідомленні.

Дні нового українського кіно в Молдові відбудуться уперше, зазначається на сторінці Ukrainian Film Days Moldova у соцмережі. «Запрошуємо вас відкрити для себе новий КіноВсесвіт! Документалістика, драма, комедія, мультфільм - кінострічки кожному до вподоби! Дивіться новинки українського кіно на великому екрані!», - йдеться у соцмережі.

До уваги глядачів запропонують стрічки "Війна химер", "Шляхетні волоцюги", "Моя країна Україна" та "Гіркі жнива". Відбудуться також лекція з історії кіно та показ "Народження українського кіно". А наступного року в Ukrainian Film Days Moldova пообіцяли привезти в Молдову фільм "Захар Беркут" - спільний українсько-американський художній фільм 2019 року режисерів Ахтема Сеітаблаєва та Джона Вінна, який є екранізацією однойменної історичної повісті «Захар Беркут» Івана Франка.

Окрім демонстрації фільмів, під час Днів відбудуться безкоштовні майстер-класи з документальної режисури, сценарної майстерності, історії кіно, продюсування. До участі у майстер-класах запрошують усіх охочих, які мають зареєструватися тут.

Фото: Укрінформ, Ukrainian Film Days Moldova у Facebook