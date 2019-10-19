Протести у Лівані: поранені понад 160 осіб, поліція застосувала сльозогінний газ

У столиці Лівану Бейруті виникли сутички між поліцією та учасниками масових антиурядових акцій протесту, в яких зазнали поранень понад 160 людей.

Про це повідомляє DW.

"За даними МВС Лівану та Червоного Хреста, під час заворушень у п'ятницю, 18 жовтня, поранення дістали 60 поліцейських та понад 100 демонстрантів. Поліція застосувала проти мітингувальників сльозогінний газ", - йдеться у повідомленні.

Водночас, російська служба DW з посилання на інформацію місцевих ЗМІ інформує, що під час протестів у Бейруті дві людини загинули, затримано 70 осіб.

Повідомляється, що у п'ятницю протестувальники здійснили спробу прорватися в урядовий квартал. Учасники акцій кидають у поліцейських каміння, черевики та пляшки.

Як зазначається, тисячі демонстрантів вийшли на вулиці Бейрута, щоб висловити протест проти корупції та оголошених урядом заходів економії й підвищення податків.

Ліванський уряд 17 жовтня оголосив про запровадження збору на користуванням месенджерами, як-от WhatsApp, для здійснення телефонних дзвінків. Збір мав становити в перерахунку 0,20 долара США на день.

Акції протесту, які розпочалися ще в ніч проти п'ятниці, практично паралізували життя країни. Не працювали школи та багато закладів торгівлі. Учасники антиурядових виступів у багатьох містах споруджували барикади на вулицях, які згодом підпалювали.

Реакція ліванського уряду не забарилася. Прем'єр-міністр Саад Харірі у телезверненні пообіцяв громадянам покращення ситуації та дав партнерам по урядовій коаліції три доби на вироблення пропозицій щодо виходу з кризи.

Також у міністерстві зв'язку запевнили, що оголошений раніше збір не набуде чинності. Утім, протести це не спинило.

Нині Ліван переживає складну економічну кризу. Державний борг становить близько 86 мільярдів доларів США або 150 відсотків від ВВП, що є одним з найвищих показників у світі.

Ситуацію ускладнює також і значна кількість сирійських біженців у країні.

Фото: Новая газета/Амар Абед Раббо