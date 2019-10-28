Трамп обмовився і назвав Зеленського "російським президентом"

Президент США Дональд Трамп випадково назвав главу Української держави Володимира Зеленського "російським" президентом.

Про це він заявив під час підходу до преси в аеропорту бази ВПС США Andrews, який транслював американський телеканал C-Span.

"Як ви знаєте, російський – новий російський президент – гарний чоловік зробив заяву, що не було нічого, не було жодного тиску на нього, жодного", - зазначив Трамп, обговорюючи розслідування демократів щодо можливого тиску на Україну з боку Білого дому.

Американський лідер не помітив своєї помилки, однак потім з його слів стало зрозуміло, що він все ж має на увазі Україну.

"Міністр закордонних справ України зробив заяву, - продовжив Трамп. - Не було абсолютно жодного впливу на них. Вони навіть не розуміють, про що ми тут говоримо".

Трамп також зауважив, що оприлюднив текст телефонної розмови з Зеленським (насправді не повну стенограму, а текст з нотаток присутніх – ред.), отримавши на це дозвіл української сторони.

Водночас американський президент вкотре розкритикував розслідування з імпічменту в Палаті представників, яке формально очолює глава Розвідувального комітету конгресмен Адам Шифф.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці вересня демократи у Палаті представників ініціювали формальну процедуру розслідування з імпічменту Дональда Трампа. Йому закидають спроби тиску на Україну з метою проведення розслідування проти Джо Байдена, головного конкурента Трампа на президентських виборах у США. Йдеться про те, що Трамп під час телефонної розмови у липні міг тиснути на Зеленського, аби той домігся розслідування щодо сина Джо Байдена Хантера. З метою посилення тиску Трамп нібито заморозив і надання Україні військової допомоги.

Трамп усі звинувачення у спробі тиску на Президента України відкидає. Зеленський також заявляє про відсутність тиску.