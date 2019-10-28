Байден нагадав Трампу про декларації: Покажіть або замовкніть

Колишній віцепрезидент США та головний суперник Дональда Трампа на президентських виборах Джо Байден заявив, що його син Хантер не зробив нічого поганого, працюючи в наглядовій раді української газової компанії Burisma.

Про це він сказав в інтерв’ю CBS для програми "60 хвилин", основні моменти з якого наводить Axios.

На запитання, чому він не порадив своєму синові уникати роботи в українській компанії Burisma, Байден сказав: “Він доросла людина. І він не зробив нічого поганого, як і було розслідувано”.

Крім того, Байден розкритикував постійні заклики Трампа розслідувати діяльність його сина в Україні та нагадав, що американський лідер так і не оприлюднив своїх декларацій про доходи.

"Давайте подивимося, наскільки ви (Трамп - ред.) об'єктивний, друже. Я опублікував свої (декларації - ред.) за 21 рік. Тож покажіть нам свої податкові декларації... що ви приховуєте? Ви хочете боротися з корупцією? Почніть в тому ж дусі. Покажіть свої податкові декларації або замовкніть", – заявив Байден.

Він також прокоментував призначення доньки Трампа Іванки та її чоловіка Джареда Кушнера на посади в Білому домі, наголосивши, що в разі обрання його президентом “у моїх дітей не буде посад в Білому домі. Мої діти не будуть брати участь в засіданнях кабінету”.

Коли Байдена запитали, чи вважає він, що Кушнеру слід доручати ведення переговорів про укладення близькосхідних мирних угод, він розсміявся. “Ні, я так не вважаю. Яка кваліфікація у нього для цього є?” - сказав він.

Колишній віцепрезидент також розкритикував соціальну мережу Facebook за те, що вона не видаляє рекламу штабу Трампа із звинуваченнями в корупції на адресу Байденів. “Чому вони не усувають ту брехню, яку говорить Трамп, коли всі знають, що це брехня?” - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці вересня демократи у Палаті представників ініціювали формальну процедуру розслідування з імпічменту Дональда Трампа. Йому закидають спроби тиску на Україну з метою проведення розслідування проти Джо Байдена, головного конкурента Трампа на президентських виборах у США.