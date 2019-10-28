Британський парламент сьогодні голосуватиме за дострокові вибори

Палата громад Великої Британії у понеділок голосуватиме за пропозицію прем'єр-міністра Бориса Джонсона провести дострокові вибори 12 грудня.

Про це повідомляє Sky News.

“Пізніше (у понеділок — ред.) депутати проголосують за те, чи підтримувати заклик Бориса Джонсона до проведення загальних виборів 12 грудня...”, - йдеться у повідомленні.

За британським законом, оголошення дострокових виборів повинні підтримати дві третини депутатів — 434. Однак Джонсон не має підтримки більшості у Палаті громад.

Лідери двох британських опозиційних сил - Шотландської національної партії (SNP) та партії ліберальних демократів (LD) раніше заявили, що готові підтримати план Джонсона щодо позачергових виборів парламенту за умови, якщо Brexit буде відкладено до 31 січня 2020 року.

Лідер LD Джеремі Корбін також відзначив, що перш ніж говорити про вибори, треба дочекатися пролонгації терміну для виходу Великої Британії з ЄС.

Як пише ВВС, у понеділок у Брюсселі зустрінуться посли 27 країн ЄС, щоб обговорити дату продовження терміну Brexit.

Раніше вони погодилися відкласти Brexit і, як очікується, ухвалять рішення про нову дату, з можливістю для Британії вийти раніше, якщо угоду буде ратифіковано.

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Проєкт тексту угоди для послів включає кілька можливих дат Brexit: 30 листопада, 31 грудня або 31 січня.

Також буде прийнято зобов'язання про те, що угода про вихід Британії з ЄС не може бути переглянута в майбутньому.

Британія повинна вийти з ЄС в четвер, 31 жовтня, але посли працюють над альтернативною датою, щоб уникнути "жорсткого" Brexit.