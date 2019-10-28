До парламенту Канади обрали рекордну кількість жінок
Про це свідчать дані Виборчої служби Канади.
Як указується для порівняння, минулого скликання жінок у парламенті було 88, що дорівнювало 26% від загальної кількості депутатів.
Водночас представників корінних народів у головному законодавчому органі Канади поменшало на одну особу - до десяти.
Новий парламент оновиться більш ніж на чверть, адже 27% обраних депутатів раніше не брали участі у політиці на федеральному рівні.
Наймолодшим депутатом тепер буде 21-річний Ерік Меліло, який представлятиме північ провінції Онтаріо, а найстаршим - 78-річна Геді Фрай з Британської Колумбії.
Як повідомлялося, 21 жовтня у Канаді пройшли вибори до федерального парламенту. За їх результатами очолювана Джастіном Трюдо Ліберальна партія втратила більшість, але все ж таки здобула найбільше мандатів. На другому місці опинилася Консервативна партія, до чільної трійки також увійшов "Блок Квебеку".