У Канаді проходять парламентські вибори

Сьогодні в Канаді проходять вибори до Ради громад - нижньої палати парламенту.

Загалом канадці обиратимуть 338 депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За даними останніх соцопитувань, найбільшу підтримку серед населення Канади має керівна Ліберальна партія, очолювана Джастіном Трюдо, за яку готові проголосувати близько 32% канадців. Утім, це всього на піввідсотка більше, ніж за основну опозиційну Консервативну партію. Загалом право голосу на цих виборах мають близько 27 млн канадців.

Канада знаходиться у 5 часових зонах, тож по всій країні голосування розпочинається та завершується у різний час.

Очікується, що результати народного волевиявлення стануть відомим вже у вівторок зранку.

Вибори до канадського парламенту проходять в один тур, за 100% мажоритарною системою та без мінімального прохідного бар'єру.